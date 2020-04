CALCIOMERCATO INTER ARANGUIZ REAL / Non solo Arturo Vidal. Un altro centrocampista cileno sarebbe sotto la lente d'ingrandimento dell'Inter per la prossima finestra di mercato.

Stiamo parlando di Charles, già a gennaio nel mirino di Marotta e Ausilio.

Il 31enne jolly di centrocampo non ha rinnovato il contratto con il Bayer Leverkusen e si svincolerà a parametro zero a fine stagione. Per il giocatore, che in Serie A piace anche a Fiorentina e Napoli, occhio però all'inserimento del Real Madrid come scrive 'Don Balon'. Il club spagnolo avrebbe individuato in Aranguiz una ghiotta occasione di mercato, con Zidane che potrebbe portarlo a Madrid e utilizzato come vice Casemiro nello scacchiere dei 'Blancos'. Nella corsa ad Aranguiz c'è il pericolo Real per l'Inter.