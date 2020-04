CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER PSG ATLETICO MADRID ICARDI / La notizia è già nota da tempo: la Juventus punta Mauro Icardi, attaccante dell'Inter in prestito al PSG, che a fine stagione può riscattarlo; la conferma di 'Maurito' in Francia è quindi subordinata al suo assenso. Così, in attesa di sviluppi sull'asse Milano-Parigi, la Juventus ha già iniziato a vagliare l'eventuale acquisto salendo in pole position tra le pretendenti.

L'ultima sorpresa in ordine cronologico, però, parla di un ritorno di fiamma che può 'spaventare' i bianconeri: clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

Per Mauro Icardi, riporta 'Tuttosport', è tornato in gioco anche l'Atletico Madrid, già in passato molto interessato al suo acquisto: di recente, infatti, ci sarebbero stati alcuni contatti tra Wanda Nara e Diego Simeone. La priorità del calciatore resterebbe l'Italia, con la Juventus unica pretendente plausibile, mentre la Spagna è presa in considerazione come valida alternativa. Meno affascinante sarebbe invece ritenuta l'Inghilterra, mentre la permanenza in Francia non sembra entusiasmare il bomber e la moglie-agente.

