CALCIOMERCATO INTER MERET MILAN NAPOLI DONNARUMMA HANDANOVIC - Alla seconda stagione con la maglia del Napoli, Alex Meret non ha convinto pienamente i due allenatori che si sono succeduti in panchina, Carlo Ancelotti e Gennaro Gattuso. Entrambi, in diverse occasioni, gli hanno preferito l'esperienza di Ospina, relegando così il 23enne portiere in panchina. Arrivato in Campania nell'estate del 2018 dall'Udinese per una cifra vicina ai 25 milioni di euro, il direttore sportivo Giuntoli avrebbe proposto nelle scorse settimane un prolungamento dell'accordo fino al 2023, segno dell'estrema fiducia che il club di Aurelio De Laurentiis ripone sul calciatore friulano.

Ma, come riporta 'La Gazzetta dello Sport', Meret e il suo agente, Federico, avrebbero preso tempo in attesa di capire cosa fare in futuro.

Calciomercato, Inter e Milan su Meret

Sulle sue tracce sono segnalate l'Inter di Antonio Conte, club con cui Pastorello ha concluso diversi affari importanti (Lukaku in primis), e il Milan di Stefano Pioli. Le due società milanesi sono alle prese col futuro della porta: il capitano Samir Handanovic compirà 36 anni nel luglio prossimo e si comincia a pensare al suo erede. Di contro, la situazione di Gigio Donnarumma, in scadenza di contratto nel giugno 2021 e col prolungamento che difficilmente arriverà, preoccupara l'amministratore delegato Ivan Gazidis. Se non dovesse arrivare la fumata bianca per il nuovo accordo, i rossoneri saranno costretti a cedere il portiere della Nazionalenella prossima sessione di mercato per evitare di perderlo a parametro zero. Ed ecco, dunque, spuntare l'ipotesi Meret. Ma non sarà facile convincere De Laurentiis: il presidente non avrebbe alcuna intenzione di cederlo, a meno di offerte clamorose e irrinunciabili. Tutto dipenderà dai prossimi mesi e dallo spazio che gli concederà Gattuso, sempre che si torni a giocare.

