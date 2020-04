CORONAVIRUS PREMIER LEAGUE / Giorni cruciali anche in Inghilterra per decidere le sorti della Premier League, ferma come tutte le altri competizioni nazionali e internazionali per l'emergenza coronavirus.

Oggi è in programma una riunione dei club inglesi, che dovranno decidere se fissare al 30 giugno la deadline della stagione o aprire ad altre soluzioni per concluderla anche oltre tale data.

I sei top club della Premier - Manchester City, Liverpool, Chelsea, Manchester United, Arsenal e Tottenham - stando al 'Sun' spingerebbero per portare a termine la stagione anche oltre il 30 giugno. Le grandi del campionato rischiano di perdere complessivamente introiti per oltre 665 milioni di euro, più del totale delle altre 14 squadre. Una delle maggiori preoccupazioni dei club sono i contratti in scadenza e temono che questa situazione possa avere delle ripercussioni per tutto il sistema.

Sul tavolo ci sarebbero diverse ipotesi, come quella di concludere campionato e coppe nazionali anche nei mesi di luglio e agosto, senza pregiudicare l'inizio a settembre della prossima stagione, dove potrebbe essere tagliata per motivi di spazio la Coppa di Lega. Prima di mettere i titoli di coda su questa stagione, le società di Premier League sono pronte a vagliare tutte le soluzioni per la ripresa, con le big che spingono per portare a termine il campionato.