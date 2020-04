SERIE A MONTAGLIANI FIFA / Victor Montagliani, vicepresidente Fifa, ha fatto il punto sul momento del calcio mondiale e sulle prospettive future: "Taglio stipendi? Anche in questo caso non ci sottraiamo alla nostra responsabilità. Come sempre c’è l’arbitrato della Fifa che è determinate per garantire il rispetto delle regole. Però ci auguriamo, soprattutto in un momento come questo, che prevalga la responsabilità tra le parti e che si arrivi agli accordi tra i club e i giocatori - le sue parole a 'Tuttosport' - Date del mercato limitate? Perché non sarebbe stato possibile gestire un mercato illimitato. Impossibile per le regole, per i club, per i calciatori. E poi serve rispetto per i tifosi: durante le partite, con un mercato continuo, non capirebbero più in quale squadra gioca un calciatore e finirebbero per disamorarsi. Diventerebbe ingestibile anche a livello tecnico. Abbiamo, questo sì, lasciato libertà temporale perché non si conoscono i tempi per la conclusione dei campionati poi, certo, speriamo che si possano armonizzare i tempi il più possibile.

Ma è un segnale importante non aver costretto le Federazioni a date fisse sia sul mercato sia sul prolungamento delle stagioni". Clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

LEGGI ANCHE >>> Mondiali, il clamoroso scenario di Blatter: "Si possono spostare negli Stati Uniti"

Montagliani ha proseguito la sua disamina: "Agnelli? Con Andrea c’è un rapporto personale e professionale eccellente. Collaboriamo molto e non solo in questo caso abbiamo ottenuto risultati positivi per migliorare il calcio: il rapporto con gli agenti, le regole per i trasferimenti e la tutela dei minori. Andrea ha una visione moderna e lungimirante del calcio: con lui la Fifa lavora molto bene. Mondiali in Qatar? Intanto ci sono prima l’Euro e la Coppa America. Poi sì: il Mondiale ha un fascino particolare e vedrete quanto sarà bello quello del Qatar: organizzato, moderno, particolare. Già lo è stato, nonostante i dubbi della vigilia, quello di Russia… Certo, speriamo che al prossimo l’Italia ci sia perché un Mondiale senza gli Azzurri non è completo. Tutto il mondo, tutta la Fifa fanno il tifo perché l’Italia rinasca".