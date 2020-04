CALCIOMERCATO INIESTA BARCELLONA / Andres Iniesta ha ancora voglia di giocare. Il centrocampista spagnolo, attualmente al Vissel Kobe, ha parlato della sua carriera tra passato, presente e futuro: "Questa pausa mi dà la forza per cercare di prolungare la mia carriera professionale, ma ora l'unica cosa a cui stiamo pensando è superare questa complicata situazione che viviamo nel mondo. Il calcio è stato relegato in secondo piano, ma provo a rimanere fisicamente forte per quando dovremo giocare di nuovo, non sappiamo esattamente quando sarà - le sue parole a 'Marca' - Futuro da allenatore? L'idea è ancora lì. Nel frattempo, si cerca di continuare a imparare. C'è ancora molto tempo per sedermi su una panchina. Quando sarò un allenatore, vedrò sicuramente le cose diverse da quelle che vedo oggi come giocatore".

Inevitabile, per Iniesta, parlare del Barcellona: "Esonero Valverde? Se alla fine il Barça ottiene titoli, nessuno dirà che questo licenziamento è stato prematuro. E, se va storto, molti ricorderanno quella situazione e diranno di sì. La cosa chiara è che non è una decisione facile da prendere per il club. Puntare sui giovani? Penso sempre che l'equilibrio sia ciò che è buono. Essere in grado di anticipare operazioni che potrebbero essere importanti in futuro, va bene. I club cercano di essere aggiornati senza trascurare ciò bisogna tenere d'occhio. Penso che sia positivo che il club sia a conoscenza di tutto quel mercato, è importante".