CALCIOMERCATO INTER LAUTARO MARTINEZ BARCELLONA ARTHUR - Il futuro di Lautaro Martinez continua a tenere banco. Il Barcellona continua a corteggiare il numero 10, mentre l'Inter spera di trattenerlo. In alternativa, vorrebbe ricavare dall'eventuale operazione una buona contropartita per l'allenatore Antonio Conte, oltre ad un conguaglio economico importante. E il preferito sarebbe Arthur Henrique Ramos de Oliveira Melo, meglio conosciuto semplicemente come Arthur. Il 23enne centrocampista brasiliano è arrivato in Spagna nell'estate del 2018 dal Gremio per una cifra pari a 30 milioni di euro più 9 milioni di bonus. Sotto la guida di Ernesto Valverde, prima, e di Quique Setien, adesso, il calciatore si è espresso su ottimi livelli, diventando un punto fermo della linea mediana catalana. La sua valutazione è così cresciuta, fino a superare quota 50 milioni.

E le sue caratteristiche sarebbero ideali per il centrocampo nerazzurro.

Calciomercato Inter, Arthur per Lautaro Martinez: il Barcellona dice no

Delle qualità di Arthur è ben consapevole anche il Barcellona, che continua ad opporsi con fermezza all'inserimento del calciatore, sotto contratto fino al 2024, nella trattativa per portare Lautaro Martinez in Catalogna. Infatti, sostiene 'Marca', le possibilità che il Nazionale del Brasile lasci il Barça nella prossima sessione di calciomercatosarebbero praticamente nulle. E lo stesso giocatore, su cui Setien punta con forza, non avrebbe alcuna intenzione di lasciare la Spagna, tanto da iniziare a studiare il catalano in questo periodo di pausa forzato, a causa dell'emergenza coronavirus. Dunque, Marotta dovrà rivolgere il suo sguardo altrove per rinforzare il centrocampo di Antonio Conte: nella rosa del club presieduto da Bartomeu, ci sono diversi giocatori che potrebbero fare al caso dell'Inter. L'opzione Arthur appare definitivamente decaduta.

