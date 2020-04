CALCIOMERCATO LAZIO LUIZ FELIPE BARCELLONA / Non solo Lautaro Martinez: il Barcellona piomba su Luiz Felipe.

E' reale l'interesse del club blaugrana per il difensore della, anche se finora non sarebbero stati mossi passi concreti per una trattativa ufficiale con il club capitolino come scrive 'La Gazzetta dello Sport'.

Il Barça potrebbe mettere sul piatto una cifra tra i 30 e i 40 milioni di euro, che frutterebbe una plusvalenza record a Lotito visto che il giocatore brasiliano (su intuizione di Tare) è stato acquistato a poco meno di 1 milioni di euro. La Lazio non avrebbe però fretta di cedere il giocatore, per cui si lavora al rinnovo oltre il 2022 con sostanzioso aumento d'ingaggio rispetto agli 800 mila euro che percepisce attualmente. Nel nuovo contratto potrebbe essere inserita anche una clausola rescissoria, affinché il prolungamento non sia da ostacolo ad un'eventuale cessione.