CALCIOMERCATO JUVENTUS DEMIRAL / Nuovi voci da Premier e Liga sul futuro di Merih Demiral. Il difensore turco avrebbe sempre diversi estimatori in Inghilterra, a cui negli ultimi tempi si sarebbe aggiunto anche l'Atletico Madrid dell'estimatore Simeone. La Juventus però non penserebbe a privarsi dell'ex Sassuolo e, come riporta 'La Gazzetta dello Sport', a meno di sorprese resterà alla corte di Sarri la prossima stagione.

Juventus, Paratici blinda Demiral.

Già la scorsa estate e nella finestra di gennaio c'erano state diverse offerte per Demiral, che il CFO Paraticiha subito valutato intorno ai 40 milioni di euro per aprire ad una possibile cessione. In Italia soprattutto il Milan, senza esito, si era fatto sotto per il classe '98. Il nazionale turco sta recuperando dal grave infortunio ai legamenti del ginocchio e dopo la fisioterapia a distanza nella sua abitazione di Torino ha iniziato la fase 2 al 'J-Medical' finito l'isolamento volontario.

Demiral dovrebbe rientrare tra luglio e agosto e, visto lo slittamento a causa dell'emergenza coronavirus, potrebbe tornare in campo entro la fine della stagione in corso. Per un Demiral blindato alla Continassa, c'è invece un Rugani (guarito dal Covid-19) destinato a partire e a lasciare la Juve nella prossima finestra di mercato.