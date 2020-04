CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER LAUTARO MARTINEZ / Guillermo Barros Schelotto 'spinge' Lautaro Martinez alla Juventus. Rispondendo a una chiara dimanda sull'attaccante ideale da affiancare a Cristiano Ronaldo, il tecnico del Los Angeles Galaxy si è espresso con parole concise a 'Tuttosport': "A parte Higuain, che per me resta fortissimo, l’ideale sarebbe Lautaro Martinez dell’Inter".

L'attaccante argentino classe 1997, del resto, anche a causa di un rinnovo non ancora arrivato, già da mesi è al centro di molteplici indiscrezioni di calciomercato , che vedono soprattutto iltra i club più interessati. Clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, ribaltone in attacco | Sorpasso per il post Lautaro

Come anticipato da tempo da Calciomercato.it, la Juventus è già interessata a Mauro Icardi, talento di proprietà nerazzurra ma in prestito con diritto di riscatto al PSG. Nell'ottica di rinnovamento del reparto offensivo, però, in passato anche Lautaro è stato accostato ai bianconeri. Le notizie, quindi, non possono rendere felici i tifosi nerazzurri, che temono la beffa già nella prossima sessione di mercato.

