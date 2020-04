CALCIOMERCATO JUVENTUS LOS ANGELES GALAXY HIGUAIN / Il Los Angeles Galaxy punta Gonzalo Higuain. Ad annunciarlo è stato lo stesso tecnico Guillermo Barros Schelotto, che non ha chiuso all'eventuale colpaccio: "Sarebbe un sogno, parliamo di uno dei migliori attaccanti del mondo. Però, sinceramente, nell’immediato la vedo dura. Ho sentito un’intervista di Gonzalo nella quale diceva di voler restare alla Juventus e in Europa. Forse è presto per Higuain, ma nel calcio mai dire mai - le sue parole a 'Tuttosport' - Se lo conosco? Tutta la famiglia. Il padre Jorge ha militato nel Gimnasia La Plata, il club nel quale sono cresciuto. E uno dei fratelli del Pipita, Federico, gioca qui in America, nel Dc United. Il sostituto di Ibra lo abbiamo già preso: è il Chicharito Hernandez e siamo contenti di lui. Higuain, nel caso, sarebbe un discorso a parte: un sogno per il futuro, ma non facile".

LEGGI ANCHE >>> Juventus, Higuain come Tevez | E c'è di mezzo anche l'Inter

Il tecnico ha parlato anche di altri giocatori bianconeri: "Altri giocatori graditi? Top player come Khedira e Matuidi potrebbero essere interessanti per noi, anche se adesso è impossibile fare previsioni. Vista l’emergenza sanitaria che stiamo vivendo, non si può sapere cosa succederà in estate e che tipo di mercato sarà". Schelotto ha poi parlato del suo futuro: "Per quanto riguarda il mio futuro, sto benissimo al Los Angeles Galaxy, però fra qualche anno mi piacerebbe lavorare ancora in serie A. Adoro la passione calcistica italiana. Da buon argentino, grazie a Maradona amo Napoli. E il calcio di Sarri ho iniziato ad ammirarlo in quei tre anni".

Infine, un pensiero su Ibrahimovic: "Parliamo di un top player. Un fuoriclasse del livello di Cristiano Ronaldo e Messi. Qualsiasi squadra, quando perde campioni del genere, ne sente un po’ la mancanza. Di sicuro, conoscendolo, non mi stupisce l’ottimo impatto che Zlatan ha avuto con il Milan. E' fantastico".