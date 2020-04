CALCIOMERCATO INTER WERNER / E' ancora tutto da scrivere il futuro di Lautaro Martinez. Il Barcellona insiste per l'attaccante argentino, con l'Inter che non vuole farsi trovare impreparata in caso d'addio del 'Toro'.

Sarebbero in ribasso le quotazioni di, sorpassato negli ultimi tempi da Timocome scrive stamane 'La Gazzetta dello Sport'.

Calciomercato Inter, erede Lautaro: sorpasso Werner

La dirigenza nerazzurra punterebbe ad un profilo più futuribile, con il bomber del Lipsia che ha una clausola rescissoria di 60 milioni di euro ma attivabile entro aprile. Bisognerà trattare con il club tedesco e battere in particolare la concorrenza di Liverpool e Bayern Monaco. Oltre a Werner un obiettivo sensibile di Marotta e Ausilio resta Martial dal Manchester United, mentre quello meno complicato da raggiugere sarebbe Jovic. Per il serbo, già la scorsa estate nei radar dell'Inter e deludente finora al Real Madrid, il club di Suning potrebbe strappare un prestito con diritto di riscatto. Infine c'è il baby Osimhen, che il Lille è disposto a cedere nei prossimi mesi ma solo di fronte ad una super offerta.