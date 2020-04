DIRETTA EMERGENZA CORONAVIRUS / La pandemia in atto non è ancora debellata ma uno spiraglio di luce lo offrono i dati quotidiani, che in Italia fanno registrare trend in calo. In un momento di piena crisi per il Coronavirus, molteplici sono i settori economici che vorrebbero riaprire al più presto; tra questi anche il mondo del calcio, che non ha ancora date certe sulla ripresa dei tornei.

Il dibattito sul ritorno dellaè quotidiano e non avulso da aspre polemiche: clicca qui per ulteriori aggiornamenti. Calciomercato.it segue in diretta gli aggiornamenti sul virus che sta flagellando l'Italia e il mondo.

LIVE

7.30 - Dopo le parole di ieri di Malagò, che ha bocciato il piano per il ritorno in campo, la Serie A ha risposto in maniera decisa: "Leggerezza sui diritti tv. Contatti con tutte le componenti, le istituzioni siano costruttive".

7.00 - L'ultimo bollettino è stato emanato ieri: il totale degli attuali positivi è di 106.607, con incremento di 1189 rispetto a mercoledì. Per quanto riguarda il numero dei deceduti, ieri si sono registrati 525 nuovi deceduti, mentre ci sono oltre duemila nuovi guariti. I tamponi eseguiti sono stati 61mila.