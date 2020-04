DIRETTA EMERGENZA CORONAVIRUS / La pandemia in atto non è ancora debellata ma uno spiraglio di luce lo offrono i dati quotidiani, che in Italia fanno registrare trend in calo. In un momento di piena crisi per il Coronavirus, molteplici sono i settori economici che vorrebbero riaprire al più presto; tra questi anche il mondo del calcio, che non ha ancora date certe sulla ripresa dei tornei. Il dibattito sul ritorno della Serie A è quotidiano e non avulso da aspre polemiche: clicca qui per ulteriori aggiornamenti. Calciomercato.it segue in diretta gli aggiornamenti sul virus che sta flagellando l'Italia e il mondo.

LIVE

15.30 - E' deceduto per Covid-19, all'età di 76 anni, Norman Hunter, leggenda del calcio inglese e Campione del Mondo nel 1966.

14.00 - Walter Ricciardi, membro della commissione medica della FIGC, sulla ripresa: "Maggio è un mese ancora a rischio, specialmente in alcune regioni, sarà un mese interlocutorio. Ciò che suggeriremo è di avere provvedimenti diversi a seconda delle aree geografiche".

13.30 - Consuetto bollettino giornaliero dello Spallanzani: "I pazienti positivi al Covid-19 ad oggi sono in totale 137. Di questi, 20 necessitano di supporto respiratorio. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali, sono 301. In giornata sono previste ulteriori dimissioni di pazienti asintomatici o paucisintomatici. Nell’ambito della campagna regionale volta a garantire la sorveglianza attiva sulla popolazione sanitaria, si comunica che a partire da lunedì 20 aprile, l’Istituto Spallanzani, primo Covid hospital, avvierà uno studio di sieroprelevanza sul proprio personale".

12.35 - Rezza: "Importante rafforzare il controllo del territorio".

Anche il membro dell'Istituto Superiore di Sanità e Direttore del dipartimento malattie infettive fa il punto in conferenza

12.20 - Consueto punto stampa del presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Brusaferro: "Siamo in un trend discendente, con le curve dei contagiati, dei ricoverati e dei deceduti che hanno uno sfalsamento temporale e che trovano evidenza anche nei dati giornalieri. I dati sull'epidemia raccontano la storia di un Paese con livelli di circolazione diversi a seconda delle Regioni

12.00 - Fatih Terim, allenatore del Galatasaray, racconta la sua battaglia al Coronavirus: "Paura non basterebbe a spiegare quello che ho sentito".

11.45 - Intervista esclusiva a Romildo Bolzan Junior, presidente del Gremio risultato positivo lo scorso 23 marzo e pienamente guarito: "Ora sto bene, è tutto ok. Fortunatamente non ho avuto una forma molto forte". Ecco l'intervista completa.

11.10 - "Le misure fin qui adottate hanno avuto successo e l'esplosione del contagio è attualmente governabile". È quanto riferito dal ministro della Salute tedesco, Jens Spahn, in conferenza stampa.

10.05 - Attilio Fontana, presidente della regione Lombardia, a Mattino Cinque: "La condizione per parlare di riapertura è che ci sia il via libera della scienza. Se la scienza ci dirà bisogna stare chiusi staremo chiusi, però allo stesso tempo non possiamo farci trovare impreparati".

9.00 - Alle ore 10, a Milano, previsto un vertice per la cosiddetta 'Fase 2', quando dovrebbe esserci un allentamento delle misure restrittive. Come riporta la 'Rai', il Governo è al lavoro per eventuali aperture, prima del 4 maggio, delle filiere che escludono assembramenti.

7.30 - Dopo le parole di ieri di Malagò, che ha bocciato il piano per il ritorno in campo, la Serie A ha risposto in maniera decisa: "Leggerezza sui diritti tv. Contatti con tutte le componenti, le istituzioni siano costruttive".

7.00 - L'ultimo bollettino è stato emanato ieri: il totale degli attuali positivi è di 106.607, con incremento di 1189 rispetto a mercoledì. Per quanto riguarda il numero dei deceduti, ieri si sono registrati 525 nuovi deceduti, mentre ci sono oltre duemila nuovi guariti. I tamponi eseguiti sono stati 61mila.