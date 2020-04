CORONAVIRUS UEFA CHAMPIONS EUROPA LEAGUE / Prosegue incessante il lavoro dell'UEFA per cercare di portare a termine anche Champions ed Europa League. Con due certezze: non si andrà oltre il mese di agosto per completare entrambe le competizioni europee, dando precedenza ai campionati nazionali.

Come riportato da 'Sky Sport', l'UEFA ha così fissato delle deadline per entrambi le finali: ilè la data limite per la finale di Champions in programma aper quella di Europa League a Questa e altre decisioni potrebbero essere ufficializzate il prossimo 23 aprile , quando si riunirà ildella massima organizzazione europea.

