Juventus, senti Deschamps: "Se allenassi un club adotterei il modello bianconero"

JUVENTUS DESCHAMPS FRANCIA / Un passato da calciatore della Juventus ed una breve parentesi anche sulla panchina bianconera per Didier Deschamps, commissario tecnico della Francia campione del mondo, che in un'intervista a 'L'Equipe' non ha perso occasione per spendere un elogio a favore della sua vecchia squadra: "Se allenassi un club, imposterei il lavoro seguendo il modello Juve, lì ci si allena tanto a livelli altissimi per ottenere risultati.

Inutile dire farò come Sacchi, Cruyff o Guardiola - ha spiegato -. Devi avere i mezzi per fare certi tipi di calcio e ogni allenatore è giudicato in base ai risultati raggiunti".

Poi sull'emergenza Coronavirus: "È un periodo davvero molto complicato, le famiglie sono in lutto, altre attendono le notizie sui propri cari che stanno lottando per la vita, è davvero terribile e la sofferenza di tutte queste persone mi rattrista. I medici e gli infermieri stanno dando il massimo per lottare contro l'epidemia e il minimo che possiamo fare è rispettare le restrizioni al massimo".