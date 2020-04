INTER CONTE MATERAZZI MOURINHO BALOTELLI / Nuovamente protagonista sui social, Marco Materazzi in una diretta Instagram con Davide Oldani ha toccato diversi argomenti senza dimenticare una stoccatina ai rivali di sempre: "La Juve deve pensare alla Champions, che quest'anno avrà un nuovo format: anche se la vincono, non si può definire come tale. Scherzo...".

CONTE - "La sua serietà è indiscutibile, era discutibile il suo passato ma ora è diventato interista e mi è più simpatico. Ha ridotto il gap con le prime ed è importante per il futuro, normale manchi qualcosa".Il club sta ristrutturando tutto, anche il centro sportivo; bisogna prendere la Juve come esempio. L'Inter rimane sempre l'Inter, ma deve adeguarsi ai tempi. Poi è ovvio che speri che il loro ciclo vincente finisca".Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Materazzi ha quindi dispensato un aneddoto su Balotelli e il famoso Inter-Barcellona: "Gliel'ho data, è vero.

MOURINHO - "Avendo preso la licenza per guidare una squadra, io dico che c'è una verità fondamentale in questo mestiere: ci sono gli allenatori che possono allenare i campioni, altri che devono costruirlo. Mourinho è inarrivabile nel creare quella empatia che solo lui sa creare. Ricordo il primo allenamento, ci convocò in campo e non parlava nessuno: silenzio assoluto. E lui capì subito che avevamo timore e ci disse che potevamo scioglierci. Lì scattò subito l'empatia. La qualità che avevamo era indiscutibile, poi Mourinho è anche un paraculo".

