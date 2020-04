CALCIOMERCATO NAPOLI KOULIBALY MANCHESTER UNITED / Arrivano nuove indiscrezioni e conferme sul possibile addio al Napoli da parte di Koulibaly. Il futuro del difensore senegalese è sempre in bilico e non è escluso che il 28enne possa lasciare gli azzurri nella prossima sessione di calciomercato. In questo senso, trovano importanti conferme i rumors relativi all'interessamento del Manchester United: secondo quanto riportato dal 'The Sun', infatti, i 'Red Devils' sono in "costante contatto" con la dirigenza del Napoli.

Il forte difensore azzurro è in scadenza di contratto nel, ma 'complice' anche l'emergenza Coronavirus potrebbe essere ceduto a meno di 100 milioni di euro . Si profila un'estate piuttosto 'calda' anche sul fronte Koulibaly.

