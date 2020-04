CORONAVIRUS IACHINI FIORENTINA / "Iniziare nell'anno solare? Credo sia un'ipotesi possibile e concreta, anche perché permetterebbe di avere più tempo per superare la pandemia e magari trovare un vaccino. È difficile parlare di calcio in un momento del genere". Intervenuto all'emittente 'RTV 38', Beppe Iachini ha addirittura parlato di una possibile ripartenza ad inizio anno solare per il campionato di Serie A. Questi i dubbi dell'allenatore della Fiorentina: "Soprattutto nei primi tempi non sarebbe una situazione di facile gestione: allenamenti a piccoli gruppi, spogliatoi divisi, pullman sanificato ogni volta.

E i giocatori che hanno contratto ildovranno allenarsi a ritmi più bassi, con i battiti cardiaci sempre monitorati e sempre sotto controllo", ha affermato Iachini, che però ammette: "È normale che non vediamo l'ora di tornare ad allenarci e giocare".

