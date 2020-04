LAZIO MILINKOVIC SAVIC CORONAVIRUS / Anche Milinkovic-Savic scalpita in casa Lazio. Il centrocampista serbo ha postato per la prima volta sui propri social dallo stop causa emergenza Coronavirus, e su Instagram scrive: "Preferisco parlare poco queste settimane in rispetto di quello che sta succedendo. Voi come state? Il Sergente sta bene e non vede l'ora di ripartire. Spero che ci vediamo presto, mi manca tutto!".

Anche il 25enne, come il suo compagno di squadra Luis Alberto , non vede dunque l'ora di tornare a sfidare laper lo scudetto. La squadra diè insomma avvertita: i biancocelesti vogliono continuare a sognare.

