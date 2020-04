Brescia, Balotelli: "Mai stato pazzo. Vi svelo la mia top 11"

CORONAVIRUS BRESCIA BALOTELLI / Dall'esperienza a Brescia passando per la sua top 11. Mario Balotelli si è raccontato in diretta Instagram sul canale della 'Puma' in una chiacchierata in compagnia di Thierry Henry: "Avrei voluto fare almeno un anno a casa, vicino agli amici e alla madre, nella mia città. Questa era l'idea e sono orgoglioso di giocare qui. Non è stato facile per come è andata la stagione, ma io volevo stare a casa per un periodo. Non sono pazzo adesso e non lo sono stato nemmeno prima, ovviamente quando hai 16-17 anni vuoi fare cose che fanno tutti gli adolescenti. Non sei ancora uomo, ma un ragazzo. Entri nel mondo del calcio, che è fatto di regole rigide.

Balotelli a sorpresa svela poi il migliore con cui ha giocato: "Dire un solo giocatore è sicuramente difficile, ma posso dire che Carlos Tevez mi ha sorpreso più di tutti. Non era solo un attaccante ma anche un difensore, pressava tutti, anche in allenamento era in quel modo". Sugli allenatori invece: "Uno è sicuramente Roberto Mancini, che mi ha avuto quando ero giovane. L'altro è Favre, che mi ha avuto in Ligue 1, un campionato tutt'altro che facile al contrario di quello che pensano tutti".

TOP 11 - "Nella mia formazione ideale schiero Julio César, Maxwell, Cannavaro, Nesta, Maicon, Pirlo, Gerrard, Yaya Touré, Cassano, Ronaldo il Fenomeno e Messi".

