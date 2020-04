CALCIOMERCATO NAPOLI MERTENS CHELSEA INTER / Sul futuro di Dries Mertens aleggia ancora una fitta nebbia che stenta a diradarsi. Il centravanti classe 1987 ha il contratto in scadenza a fine giugno e fa gola a diverse big tra Italia ed estero. In Serie A l'Inter lo avrebbe messo nel mirino da tempo, mentre al di fuori dei confini nazionali sarebbe tornata in auge l'ipotesi Chelsea. Secondo quanto riportato dallo spagnolo 'Todofichajes' i 'Blues' sarebbero infatti particolarmente interessati a Mertens viste le problematiche sul rinnovo contrattuale.

Il club londinese avrebbe addirittura già avviato i contatti con l'entourage del numero 14 del Napoli provando ad imbastire una trattativa.

