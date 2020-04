CORONAVIRUS SPADAFORA ALLENAMENTI SERIE A / Obiettivo ripartenza il prossimo 4 maggio. In un video condiviso sulla propria pagina Facebook, il ministro dello sport Vincenzo Spadafora è tornato a parlare della possibile data per la ripresa degli allenamenti dei club di Serie A e non solo: "La data che ho sempre indicato, quella del 4 maggio, è una data che dovremo confermare nei prossimi giorni quando avremo la certezza che sarà possibile. È una data che spero di poter mantenere, ma che riguarda esclusivamente gli allenamenti a porte chiuse".

In questo senso, ammette Spadafora, "le prossime settimane saranno fondamentali per capire come evolve la situazione sanitaria e quindi come, se e quando potranno riprendere le competizioni sportive di ogni tipo e ogni livello". Importanti sviluppi sono dunque attesi nelle prossime settimane.

