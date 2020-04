Coronavirus, fake news e contenuti pericolosi: interviene Facebook

CORONAVIRUS FACEBOOK FAKE NEWS / L'attuale emergenza Coronavirus che sta tenendo in scacco il mondo intero ha alimentato anche il proliferarsi di fake news soprattutto sui social network dove circolano con grandissima velocità e senza soluzione di continuità.

Proprio per limitare il più possibile l'incremento di questo fenomeno disinformativo, in relazione alha deciso di potenziare i propri servizi per contrastare le fake news sull'argomento del momento, il tutto attraverso una serie di accorgimenti annunciati dallo stesso Markin un post.

Le mosse del numero uno del noto social network prevedono la rimozione di tutto quello che può creare danni all'incolumità delle persone, quindi le cosiddette fake news pericolose. Facebook stesso le rimuove stroncandone l'ulteriore diffusione. Stando infatti ai dati forniti dallo stesso FB sarebbero già centinaia di migliaia i post eliminati per questa ragione. Come se non bastasse chiunque abbia interagito con tali news (attraverso like, commenti ecc) riceve sulla propria bacheca un avviso con un link al sito dell'Oms per alimentare la corretta informazione e sfatare i miti. La seconda mossa è quella già collaudata con le campagne elettorali relativa a team indipendenti di verificatori ( fact checker) utili per stanare le informazioni sul coronavirus senza scientifica. Un modo per segnalarne la scarsa attendibilità e porre rimedio. In tal modo vengono catalogate come fake news. Per alimentare il tutto inoltre Facebook ha avviato un programma di sovvenzioni da un milione di dollari destinate ai fact checker di tutto il mondo.