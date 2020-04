Milan e Inter, incontro con il comune per il nuovo stadio

MILAN INTER STADIO COMUNE / Nonostante sia tutto fermo per l'emergenza Coronavirus, Milan e Inter continuano a lavorare nell'ottica di un nuovo stadio nel capoluogo lombardo.

Nella giornata odierna infatti le due società hanno incontrato oggi in teleconferenza l’Amministrazione Comunale per condividere lo stato di avanzamento del progetto del nuovo impianto di Milano, che assume anche una rilevanza maggiomente strategica nell’ottica della ripresa economica della città.Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Nel comunicato inoltre si legge: "Come richiesto dall’Amministrazione Comunale, sono stati presentati ulteriori approfondimenti sulla ri-funzionalizzazione del Meazza, nel quadro del più ampio progetto di un Nuovo Stadio per Milano a San Siro e di un nuovo distretto dedicato allo sport e all’intrattenimento. Un nuovo incontro con l’Amministrazione Comunale è previsto nelle prossime settimane".

