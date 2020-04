Calciomercato Inter, obiettivo Ndombele: il Tottenham vuole un nerazzurro

CALCIOMERCATO INTER GODIN NDOMBELE /Inter e Tottenham, dopo aver chiuso a gennaio l'affare Eriksen, potrebbero incrociare i loro destini sul mercato ancora una volta. Saranno gli inglesi, stavolta, a farsi avanti: secondo 'Mundo Deportivo', infatti, gli Spurs avrebbero messo gli occhi su Diego Godin. L'ex Atletico Madrid un anno fa, arrivò per dare alla retroguardia di Conte fisicità ed esperienza, ma col passare dei mesi non è riuscito ad imporsi e la dirigenza meneghina sta già valutando di lasciarlo partire subito.

A 34 anni ed in una buona condizione fisica, il centrale potrebbe così giocarsi le sue carte per la sua prima avventura in, campionato nel quale non ha mai militato.

Calciomercato Inter, il Tottenham ci prova per Godin

I contatti per Godin potrebbero tramutarsi in un assist per riaprire la pista Tanguy Ndombele. Il francese di origini congolesi è uno dei nomi sul taccuino di Marotta, che dovrebbe mettere sul piatto una cifra molto importante per strapparlo a Tottenham, il quale ha sborsato 70 milioni di euro per acquisirlo dal Lione nel 2019. Gli ultimi rumors provenienti dall'Inghilterra raccontavano di un Mourinho disposto a dare un'altra opportunità al classe '96 dopo una prima stagione con poche luci e molte ombre, ma se dovesse aprirsi uno spiraglio l'Inter potrebbe tentare la negoziazione provando a strappare un piccolo sconto, proprio grazie al cartellino di Godin.

