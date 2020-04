CORONAVIRUS UEFA CHAMPIONS EUROPA LEAGUE / Un mini torneo ad agosto, in una sola città: questa l'ipotesi che l'Uefa sta valutando con maggior attenzione per far terminare Champions ed Europa League. Come riferisce il 'Mirror' nelle riunioni della prossima settimana che la Federcalcio europea avrà con tutte le parti in causa, verrà proposto anche un format diverso per arrivare alla conclusione delle competizioni continentali.

Così si fa strada l'ipotesi di un mini-torneo da giocare ad agosto per assegnare la Champions: le gare di disputerebbero in un'unica città (probabilmente Istanbul, sede dalla finale) e in gara unica con la necessità di capire cosa accadrà con le gare di ritorno degli ottavi di finale che ancora devono disputarsi (come Juve-Lione e Barcellona-Napoli). Stessa cosa per l'Europa League con sede probabilmente Danzica. L'idea quindi è far chiudere prima i vari campionati e poi disputare la fase finale delle competizioni europee: la settimana prossima la probabile decisione definitiva.