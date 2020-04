Calciomercato Lazio, l'agente di Immobile fa chiarezza sul suo futuro

CALCIOMERCATO LAZIO IMMOBILE / Marco Sommella, agente di Ciro Immobile, ha parlato della grandissima stagione dell'attaccante biancoceleste nel corso di un'intervista ai microfoni di 'Radio Sportiva': "Vogliamo tutti che batta il record di gol di Higuain, poi di Rolex ne regalerebbe anche due a tutti i compagni di squadra, non solo a Luis Alberto (ride, ndr)".

RENDIMENTO - "Quando Ciro ha avuto fiducia, mi riferisco a Juventus Primavera, Pescara e Torino, ha sempre fatto bene. All'estero si è trovato in due esperienze sfortunate: a Dortmund si era appena concluso il ciclo Klopp, a Siviglia invece ci furono delle incomprensioni tra direttore sportivo ed allenatore".

FUTURO - "Ha un contratto lungo con la Lazio e lì sta benissimo.

Per farlo muovere serve una squadra che bussi alla sua porta e ai biancocelesti: in passato ci fu qualcosa, ma il presidente ha voluto far muro e il tempo lo ha ripagato. Ciro è felice della scelta fatta, non ha rimpianti".

