Coronavirus, la Spagna ha già scelto le qualificate in Champions

CORONAVIRUS SPAGNA CHAMPIONS / Mentre l'Italia ragiona sulle modalità del ritorno in campo dei club di Serie A, la Spagna ha già deciso chi giocherà la prossima Champions League se la stagione non si potrà concludere, prospettiva che gli iberici non escludono affatto. La Federcalcio ha infatti stabilito che il criterio da utilizzare sarà l'ultima classifica in cui tutte le squadre avevano lo stesso numero di gare giocate.

Dovrebbe essere la, poi, ad avere l'ultima parola: se venissero confermati questi criteri, a strappare il pass sarebbero, mentreedgiocherebbero l'

