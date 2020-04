CALCIOMERCATO INTER AUBAMEYANG REAL MADRID / Pierre Emerick Aubameyang ha deciso: a fine stagione dirà addio all'Arsenal e andrà alla ricerca di una nuova sfida, possibilmente in grado di fargli sentire nuovamente la musichetta della Champions. Come riferisce il 'Sun', l'attaccante gabonese si sarebbe convinto a lasciare i 'Gunners' quando manca un anno alla scadenza del suo contratto: una buona notizia anche per l'Inter che ha individuato nell'attaccante ex Borussia Dortmund il possibile erede di Lautaro Martinez.

L'argentino ha una clausola nel contratto da 111 milioni di euro e non è un segreto che il suo nome sia in cima alla lista dei desideri del Barcellona. Il 'Toro' piace anche al Real Madrid, altro club che sarebbe interessato anche ad Aubameyang: ecco quindi che l'asse Real-Barcellona-Inter potrebbe far nascere un intreccio di mercato dal quale potrebbero uscire contente soltanto due squadre. Intanto le corteggiatrici del gabonese incassano una buona notizia: la decisione di lasciare l'Arsenal, ora bisognerà entrare nel vivo della trattativa per capire chi riuscirà ad accaparrarsi il calciatore.