Serie A, uno studio svela scudetto, Europa e salvezza: ecco i verdetti

PREVISIONI SERIE A SCUDETTO / La Serie A potrebbe riprendere alla fine del mese di maggio e già si valutano i possibili scenari di classifica che proporrà la fase finale del torneo. La Opta ha elaborato infatti un modello previsionale sull'esito del campionato, pubblicato da 'La Gazzetta dello Sport', avviando oltre 10mila simulazioni, basate su statistiche e valori di ogni squadra. Nel 72% di queste, la Juventus è riuscita a spuntarla e a coronarsi ancora una volta campione d'Italia.

LEGGI ANCHE >>> Juventus e Inter, brivido Chiesa: offerta dall'estero

Serie A, studio Opta: Juventus ancora campione

Poche chances, invece, per l'Inter (8,2%), mentre la Lazio resta l'inseguitrice più accreditata, con il 19.8%.

Nella lotta salvezza, invece, le maggiori candidate alla retrocessione sarebbero, con, quindi, in grado di mantenere la categoria. Poche sorprese per l'Europa:vanterebbero oltre il 50% di probabilità di tenere le loro attuali posizioni, mentre ilne ha il 47.9% di centrare il sesto posto. Il, secondo lo studio, dovrà accontentarsi del settimo (31.8%). Tra un mese, potrebbe essere il campo a cominciare a dare i suoi verdetti. Per ora, ci si accontenta delle previsioni.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Juventus, Rugani guarito: "Finalmente tutti insieme"

Lazio, Luis Alberto: "Lotteremo ancora per lo scudetto. Calcio, solo questione di soldi"