CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER CHIESA FIORENTINA MANCHESTER UNITED / Juventus e Inter pronte a sfidarsi sul calciomercato in estate, per numerosi profili. Il testa a testa tra gli ex colleghi Fabio Paratici e Beppe Marotta è destinato a riguardare numerosi giocatori importanti. Tra questi, Federico Chiesa, già messo nel mirino da diverso tempo da entrambe. Per il giocatore della Fiorentina, si è registrata l'apertura da parte del presidente viola Rocco Commisso. Adesso però bisogna fare attenzione al forcing da parte di altre squadre europee.

Sia bianconeri che nerazzurri rischiano di essere bruciate, come si apprende dal 'Daily Mirror' in Inghilterra, dal. I Red Devils fanno sul serio e sarebbero pronti a presentare un'offerta da bendi euro. Ci sarebbe anche un indizio in merito: il tabloid riferisce che Chiesa in questo periodo starebbe perfezionando il suo inglese.

