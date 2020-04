MONDIALI BLATTER STATI UNITI / Joseph Blatter torna a parlare e ipotizza uno scenario tutto nuovo per i Mondiali del 2022. Vista l'indagine per la corruzione nell'ambito dell'assegnazione della rassegna a Russia e Qatar, l'ex numero 1 della FIFA, in un'intervista alla 'Bild', ha proposto quest'ipotesi: "I Mondiali potrebbero organizzarli gli Stati Uniti, al posto di quelli del 2026.

So che anche il Giappone potrebbe e che si sono offerti". Blatter ha poi lanciato una frecciata all'attuale presidente della federazione internazionale: "Fortunatamente la competizione sarà ancora a 32 squadre e non 48, come si voleva fare". Sulla sua squalifica, ha poi concluso: "Le inchieste sono parte di un complotto contro di me, dovrebbero nominarmi presidente onorario. Lo meriterei".

