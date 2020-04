JUVENTUS RUGANI CORONAVIRUS MICHELA PERSICO / "Finalmente negativo, finalmente tutti insieme": dopo oltre un mese Daniele Rugani è risultato negativo al coronavirus. Guarito, come comunicato ieri dalla Juventus, insieme al suo compagno di squadra Blaise Matuidi e in attesa che lo stesso verdetto arrivi anche per Dybala. Il difensore bianconero ha trascorso i 35 giorni di positività al J-Hotel, lontano dalla sua compagna Michela Persico, anche lei positiva al Covid-19 e in dolce attesa.

Così la prima foto social post contagio per Rugani è proprio con lei: sorridenti, mano nella mano entrambe poggiate sulla pancia. Il messaggio che accompagna l'immagine è una dedica al futuro nascituro: Ti racconteremo di questi 35 giorni distanti l'uno dall'altro. Ti racconteremo che era la scelta più giusta, ma anche di quanto sia stato difficile. Ma ti racconteremo soprattutto della bellezza di ritrovarci in quest'abbraccio, tutti e tre. Finalmente negativo, finalmente tutti insieme". Le ultimissime di calciomercato: clicca qui