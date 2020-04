p>CORONAVIRUS ZAIA 4 MAGGIO / Dopo la, anche ilsceglie la linea della riapertura: il presidente della Regione Lucaha parlato della fine del lockdown, la famosa fase 2, fissando come deadline il 4 maggio per la ripartenza nell'emergenza. Le ultimissime di calciomercato e non solo: clicca qui

"Se ci sono i presupposti di natura sanitaria dal mondo scientifico, dal 4 maggio o anche prima si può aprire con tutto - le parole del governatore -. Dal 4 maggio dobbiamo essere tutti pronti con dispositivi, regole, ovviamente negoziati con il mondo delle parti sociali e quello dei datori di lavoro. A me risulta che questo lavoro si stia facendo anche a livello nazionale con questa prospettiva. Non escludo che alcune attività possono essere anche messe in una griglia di partenza, magari, un po' prima. Immagino che la scadenza sia il 4 maggio".