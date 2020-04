CALCIOMERCATO NAPOLI CANNAVARO GATTUSO / La panchina del Napoli è il sogno di Fabio Cannavaro. L'attuale allenatore del Guangzhou Evergrande ha parlato anche del futuro a 'sportmediaset.it': "Sono allenatore da cinque anni e un giorno sogno di allenare una grande squadra: il Napoli è una di queste.

Sono stato fortunato ad aver avuto i migliori tecnici degli ultimi cinquant'anni e spero di aver preso qualcosa da ognuno di loro: spero che quando tornerò in Europa sarò pronto".

Cannavaro torna ancora sul napoli: "Mi è mancata sempre: l'ho lasciata a 21 anni ma sono rimasto sempre molto legato. Ho vissuto tante città del mondo, ma resterò a vivere a Napoli: da piccolo sognavo di di diventare un simbolo della squadra". Sempre in tema azzurro, un giudizio su Gattuso: "Il Milan con lui ha sbagliato, purtroppo non l'hanno capito: è preparato, ti dà fiducia, fa giocare bene e quindi merita la fiducia del Napoli". Infine, una battuta sulla Juventus e Sarri: "E' un allenatore di grandissimo livello, sta faticando più del previsto a trasmettere le sue idee alla squadra: questo sta condizionando il gioco ma le qualità non sono in discussione".