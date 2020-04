FRANCIA CAMPIONATI CORONAVIRUS / Stop ai campionati inferiori in Francia: la Federcalcio transalpina ha comunicato oggi la decisione di non far riprendere i tornei non professionistici per l'emergenza coronavirus. Il lockdown nel paese è stato prorogato fino al prossimo 11 maggio e questo ha spinto la FFF a decidere per lo stop definitivo ai campionati con il congelamento della classifica al momento della sospensione: la graduatoria definitiva sarà stilata tenendo conto delle partite disputate (quindi ci sarà un coefficiente punti) e in caso di parità saranno valide le regole pre-sospensione.

Inoltre la Federazione ha anche deciso il numero di modificare il numero di retrocessioni: soltanto l'ultima in classifica scenderà di categoria, mentre per le promozioni tutto resterà invariato. Stop deciso anche per i tornei giovanili e per il futsal. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

Ancora da stabilire il futuro dei tornei professionisti, Ligue 1 soprattutto: l'intenzione, se le condizioni sanitarie lo consentano, è di ripartire potendo disputare i tornei anche a giugno. Stessa sorte anche per la massima serie femminile così come per le coppe Nazionali, sia maschile che femminile.