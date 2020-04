CALCIOMERCATO ROMA STOGER FORTUNA DUSSELDORF / Tra gli obiettivi di calciomercato della Roma, c'è, da tempo, Kevin Stoger. Il 26enne austriaco è nel mirino giallorosso già dalla scorsa stagione. Si torna a parlare di lui anche per il futuro, si tratta di un centrocampista di buona qualità che interesserebbe molto a Fonseca. Ma stando alle informazioni in arrivo dalla Germania, non sarà facile mettere le mani su di lui.

Il suo club, il, secondo 'Kicker' vuole provare a trattenerlo anche nel caso in cui ci fosse la retrocessione ine nonostante il suo contratto sia in scadenza. Il ds dei tedeschi, Lutz, ha annunciato che i negoziati sono in corso per la sua conferma e che verrà fatto di tutto per scongiurare la sua partenza.

