CALCIOMERCATO JUVENTUS MBAPPE REAL MADRID PSG / Sarà in ogni caso un calciomercato scoppiettante, quello che ci si appresta a vivere in estate. Scambi e prestiti saranno, prevedibilmente, all'ordine del giorno come già paventato da molti addetti ai lavori, ma non mancheranno affari clamorosi. Come quello che vede protagoniste due big come Real Madrid e PSG.

Calciomercato Juventus, Mbappe al Real Madrid: c'è l'accordo

Al centro c'è il nome di Kylian Mbappe, ormai destinato a diventare il dominatore incontrastato della scena mondiale e già tra i top in assoluto.

Come riportano alcuni media francesi, le due società avrebbero addirittura già chiuso l'accordo per il trasferimento ai Blancos del classe '98, ma dalla stagione. Un'intesa raggiunta qualche settimana fa per la prossima stagione, ma l'esplosione della pandemia coronavirus ha fatto slittare l'arrivo dialla stagione successiva. L'accordo prevede che l'offerta da oltreresti valida anche per l'anno dopo, nonostante il cartellino del giocatore sarà più basso visto la scadenza nel 2022. Tra le possibilità, però, c'è anche che ilcerchi di anticipare comunque l'arrivo dell'ex Monaco, ma non sarà certamente facile. La, se vuole far saltare il banco tra i due club, deve agire in fretta e con una proposta indecente, uno sforzo non indifferente.