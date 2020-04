CALCIOMERCATO INTER LAUTARO BARCELLONA REAL MADRID / Tra contropartite tecniche e clausola rescissoria, il futuro di Lautaro Martinez resta uno degli argomenti più dibattuti in vista della prossima sessione di calciomercato. L'attaccante argentino è ormai da tempo il principale obiettivo offensivo del Barcellona, ma il club catalano non è sicuramente l'unico ad aver preso informazioni sul 'Toro'. Anche prima che si vestisse di nerazzurro, ad esempio, il Real Madrid aveva tentato di portare in Spagna l'attaccante 22enne, entrando in competizione feroce con l'Atletico Madrid.

Un interesse mai del tutto svanito e che, secondo quanto riportato da 'Sport', sarebbe tornato di moda anche negli ultimi giorni.

Calciomercato Inter, Lautaro rifiuta il Real Madrid

Secondo il quotidiano catalano, infatti, di recente ci sarebbero stati nuovi contatti con il Real che, tuttavia, avrebbe incassato il "no, grazie" dell'ex Racing, pronto a dare priorità assoluta al Barça in caso di cessione. Un rifiuto che rischia di complicare i piani di Marotta in entrata, visto che la dirigenza blanca avrebbe deciso di virare su Aubameyang, obiettivo offensivo dell'Inter.