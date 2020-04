Inter, chance Dembelé dal Barcellona: ecco quanto costa

CALCIOMERCATO INTER BARCELLONA LAUTARO / Il Barcellona è pronto a sferrare l'assalto a Lautaro Martinez. L'Inter è irremovibile e chiede i 111 milioni di euro della clausola (esercitabile fino al 15 luglio), dunque i blaugrana saranno costretti a mettere mano al portafoglio. Non solo, perché per recuperare la liquidità necessaria sono pronti a sfoltire la rosa incassando dagli esuberi e dai giocatori fuori dal progetto.

Come riporta 'Il Corriere dello Sport', nella lista dei catalani ci sono ben nove giocatori, da cuivorrebbe incassare più di 245 milioni.

In cima ci sono i nomi di Coutinho, che non sarà riscattato dal Bayern Monaco, e Ousmane Dembelé: entrambi dovrebbero essere valutati circa 60-70 milioni. A meno che non vengano inseriti in degli scambi: ad esempio per il brasiliano si parla di uno scambio con Kanté del Chelsea. Per il brasiliano, invece, il Barcellona vorrebbe inserirlo nell'operazione Lautaro con l'Inter, che però non è convinto dalle caratteristiche del ragazzo né dall'ingaggio di 9 milioni all'anno. Ai nerazzurri piacerebbe senza dubbio Vidal, che sembra comunque destinato a Milano, mentre gli spagnoli pensano anche di inserire Junior Firpo o Umtiti, altri due in lista insieme a Rakitic, Todibo, Braithwaite, Semedo (si parla di scambio con Cancelo) e Griezmann, che potrebbe rientrare nel ritorno di Neymar.