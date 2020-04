CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER MEUNIER / Sembra destinato ad approdare in Bundesliga Thomas Meunier, in scadenza con il Paris Saint-Germain è da diverso tempo è nel mirino di Juventus e Inter.

- come riporta il 'Daily Telegraph - sarebbero in netto vantaggio nella corsa al nazionale belga, che inaveva attirato anche le attenzioni di

Juventus e Inter, sfuma l'obiettivo Meunier

Anche lo stesso Meunier sarebbe orientato ad accettare la destinazione tedesca, con le due big di Germania pronte a darsi battaglia offerendo un sostanzioso ingaggio al 28enne giocatore. Meunier non rinnoverà il contratto con il PSG, con Juve e Inter che fiutavano l'occasione per portarlo in Serie A: tutto però vano a quanto pare, visto che il laterale belga sembra preferire la Bundesliga alle altre destinazioni.