Calciomercato Atalanta, fermento sulle fasce: nuova perla dal Belgio

CALCIOMERCATO ATALANTA / Gli occhi del mercato europeo si sono posati sulla super Atalanta di Gasperini che, dunque, a sua volta sonda il continente alla ricerca di nuovi talenti da valorizzare e con cui continuare a sviluppare il proprio progetto. Particolare fermento si registra sulle fasce dove Hans Hateboer è corteggiatissimo e a fronte di offerte da almeno 25 milioni di euro la dirigenza bergamasca potrebbe cedere.

Così come va prestata attenzione al futuro di Castagne: in scadenza nel 2021, l'opzione per prolungare di un anno non è stata esercitata e manca l'accordo per il rinnovo. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

L'eventuale partenza libererebbe un altro posto ed invita i dirigenti a cautelarsi. Per questo 'La Gazzetta dello Sport' sottolinea che gli scout nerazzurri stanno già lavorando sul fronte delle entrate. Attenzione in particolare a Dimitrios Giannoulis del Paok Salonicco, esterno classe '95 nel giro della nazionale greca, ma soprattutto alla nuova idea Joakim Maehle, quasi 23enne del Genk. Valutato 7-8 milioni di euro, è da tempo nei radar dei bergamaschi.