CALCIOMERCATO JUVENTUS ICARDI DEMIRAL PAREDES / Il futuro di Mauro Icardi continua ad essere un tema di dibattito molto caldio in Francia e Italia. Il Psg sembra ormai orientato a riscattare l'attaccante argentino dall'Inter, ma la sua permanenza a Parigi potrebbe non essere così scontata. Sullo sfondo, infatti, rimane sempre viglie la Juventus, pronta ad intavolare una trattativa estiva per regalare un nuovo numero nove ai bianconeri.

Di recente, si è anche parlato di un possibile scambio con Miralem, ma c'è anche un altro nome che stuzzica la dirigenza francese.

Alle prese con l'addio di Thiago Silva a parametro zero, Leonardo ha orientato i propri radar anche sull'Italia, dove l'obiettivo principale resta Koulibaly. Ma il centrale del Napoli non è l'unico profilo seguito in Serie A, dove piace, e molto, anche Demiral. Con o senza Maurito, l'ex dirigente di Inter e Milan sta monitorando con attenzione la situazione del difensore turco. Uno scenario che, ad oggi, non è ancora catalogabile alla voce "trattativa", ma che potrebbe coinvolgere anche Leandro Paredes, già in passato al centro di negoziazioni tra Juventus e parigini.