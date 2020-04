CALCIOMERCATO MADE IN ITALY INTER JUVE MILAN / Il 'Made in Italy' torna prepotentemente di moda. La crisi economica, che sta colpendo anche il calcio italiano per via dell'emergenza coronavirus, porterà le big della Serie A a puntare molto sui giovani calciatori, nati e cresciuti nel nostro Paese. L'azzurro, come i bei tempi, è tornato ad affascinare e sarà il protagonista principale del prossimo calciomercato. Le dichiarazioni di Cellino su Tonali sono di buon auspicio: la classe del talento del Brescia non dovrebbe disperdersi all'estero, come successo in passato con Marco Verratti, ma restare in Serie A. Lo stesso dovrebbe accadere con Federico Chiesa: i club stranieri appaiono defilati rispetto alla concorrenza.

Milan, Juventus e Inter hanno imboccato la strada del made in Italy, perché un'anima azzurra ha sempre portato a risultati importanti. Saranno davvero tanti i giovani italiani pronti ad animare il calciomercato. Scopriamo insieme tutti i protagonisti:

Da Romagnoli a Donnarumma: destini opposti per gli italiani del Milan

Puntando i riflettori sui portieri e sul reparto difensivo non si può non partire da Donnarumma e Alessio Romagnoli. Entrambi i calciatori sono gestiti da Mino Raiola ma ad oggi sembrano avere un destino opposto. Il centrale classe 1995 - nonostante l'interessamento di Juventus, Lazio e Inter - resterà al Milan ed è pronto a firmare il rinnovo di contratto.

Lo stesso non dovrebbe accadere con l'estremo difensore campano: che rischia seriamente di essere il talento più pure del calcio italiano ad abbandonare la Serie A. I bianconeri non l'hanno mai mollato, ci ha pensato anche Marotta, ma la sensazione è che se non dovesse rinnovare con il club per cui fa il tifo volerà all'estero. I rossoneri sono dunque chiamati a pensare al sostituto, che quasi certamente sarà italiano. Alla base tornerà Plizzari, protagonista nel Livorno e con la maglia azzurra nei Mondiali Under 20 ma attenzione a Meret e Cragno. Anche i cugini dell'Inter pensano ad un estremo difensore da affiancare ad Handanovic e i nomi italiani più gettonati sono quelli di Silvestri del Verona e Sepe del Parma.

Dando uno sguardo ai difensori italiani quello che più si è messo in luce è certamente Bastoni. L'Inter è pronto a blindarlo per resistere all'assalto delle big del calcio europeo. A Cagliari, poi, è cresciuto tanto Luca Pellegrini, che la Juventus riporterà a casa.

Altri due giocatori che potrebbero animare il mercato sono, che piace a Marotta e Paratici, e Armando Izzo, ritenuto un elemento perfetto per rafforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte

Da Tonali a Castrovilli, l'Italia dei piedi buoni

Sembrano davvero lontani gli anni in cui si faticava a trovare i sostituti di Gattuso, Pirlo e De Rossi. L'Italia oggi si ritrova con tantissimi centrocampisti di qualità. Due di questi, purtroppo, giocano all'estero e difficilmente faranno ritorno: Jorginho e Verratti hanno una valutazione troppo alta anche per la Juventus che ci ha pensato spesso, in vista di un possibile addio di Pjanic. Più facile pensare a Castrovilli della Fiorentina, che piace tanto, però, anche a Inter e Napoli. Sul tavolo delle trattativa potrebbe finire un altro azzurro, che resta in orbita bianconera, come Mandragora.

Ma il profilo per il quale è pronta a scatenarsi una vera e propria asta è Sandro Tonali. Il classe 2000 lascerà il Brescia al termine della stagione: Marotta e Paratici sono da tempo sulle sue tracce ma nonostante le parole di Cellino non si può scartare l'ipotesi Milan. Il calciatore, che non ha mai nascosto la passione per Gattuso e per i colori rossoneri, potrebbe rappresentare il colpo del prossimo calciomercato rossonero.

Restando in casa Milan, presto potrebbe diventare un rimpianto Manuel Locatelli. L'Inter, che con il Sassuolo ha in ballo anche il riscatto di Sensi, sta pensando seriamente all'ex rossonero ma come sempre dovrà fare attenzione alla Juventus.

Chi, invece, ha un centrocampo già italiano è la Roma: Cristante ma soprattutto Pellegrini e Zaniolo rappresentano il presente e il futuro dei giallorossi. Giallorossi intenzionati a riportare a casa Davide Frattesi, con un esborso di 15 milioni di euro da destinare al Sassuolo. Lo stesso farà il Milan con Pobega, cresciuto tantissimo e di ritorno dal prestito al Pordenone

Calciomercato, Chiesa infiamma il derby d'Italia

E' Federico Chiesa il calciatore che più di tutti infiammerà il prossimo calciomercato. Inter e Juventus sono pronte ad investire pesantemente sull'attaccante della Fiorentina. L'addio dopo le parole di ieri di Commisso sembra davvero scritto: sarà lo stesso giocatore a decidere il proprio futuro. Se dovesse essere in bianconero è pronto ad esserci un vero effetto domino, con Orsolini che potrebbe vestirsi di viola e con Bernardeschi pronto a fare le valigie, magari in direzione Milan. Rossoneri che nel frattempo stanno per mettere le mani su Scamacca. Come raccontato da Calciomercato.it, il club vuole accelerare per l'attaccante, messosi in luce con l'Ascoli; sul piatto del Sassuolo è pronta a finire un'offerta da 15 milioni di euro. Chi si è portato avanti, mettendo le mani su un attaccante italiano è il Napoli, che a gennaio ha chiuso con la Spal per Petagna, pronto a rimettersi in gioco in una big a 25 anni.

