Serie A, niente partite in Lombardia? Inter e Milan si oppongono

SERIE A NEWS / Siamo ancora nel campo delle ipotesi, perché dopo settimane di proposte e discussioni non c'è ancora un piano concreto e condiviso per il ritorno in campo della Serie A. Al momento rimane nel mirino l'idea di tornare ad allenarsi dal 4 maggio in vista di una possibile ripresa per la fine dello stesso mese, ma per il resto può ancora accadere di tutto.

Così nelle scorse ore è tornata a circolare l'ipotesi di un campionato da disputare 'al di sotto del Rubicone', ovvero escludendo diverse zone del nord Italia dove la situazione legata al Coronavirus è ancora critica. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

In particolare secondo 'La Gazzetta dello Sport' sarebbero a rischio, per la Serie A, le gare interne a Bergamo e Milano, quindi di Atalanta, Milan e Inter. L'ipotesi però secondo la 'Rosea' sarebbe respinta dai club interessati, che contano di poter osservare tutti i protocolli stabiliti dai medici per garantire salute e sicurezza ad atleti ed addetti ai lavori.