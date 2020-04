CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA / La Juventus è pronta a rivoluzionare il centrocampo nella prossima finestra di mercato. Paul Pogba resta il grande obiettivo in mediana, con la 'Vecchia Signora' che continua a lavorare per il ritorno a Torino del francese campione del mondo.

Una trattativa che resta però complessa per le resistenze del Manchester United, che non avrebbe ancora perso le speranze di tenere il giocatore e blindarlo con il rinnovo.

Calciomercato Juventus, Pogba e Tonali a centrocampo

Il giocatore spinge però per l'addio, con i 'Red Devils' che non scenderebbero sotto i 120 milioni di euro per fdare il via libera alla cessione. Cifra considerata alta al momento dalla Juve, che deve guardarsi anche dall'agguerrita concorrenza del Real Madrid di Zidane. In caso d'assalto definitivo a Pogba - scrive 'Tuttosport' - Paratici dovrebbe essere costretto a sacrificare uno tra Tonali e Castrovilli, altri obiettivi sensibili a centrocampo dei campioni d'Italia. Un triplo colpo non sarebbe infatti sostenibile per le casse bianconere per dare l'offensiva anche ai gioielli di Brescia e Fiorentina, oltre al nazionale transalpino. E la scelta della dirigenza della Continassa, in questo caso, potrebbe ricadere su Tonali insieme al Pogba.