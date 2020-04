Calciomercato Lazio, corsa a Milinkovic-Savic: Lotito pronto a spiazzare tutti

CALCIOMERCATO LAZIO MILINKOVIC-SAVIC / La crisi economica del calcio post-Coronavirus cambierà inevitabilmente gli equilibri del calciomercato con effetti che ad oggi sono ancora imprevidibili.

Così l'ambiziosa, che spera di tornare presto in campo per ricominciare a correre verso il grande sogno scudetto, spera concretamente di poter blindare tutti i suoi big appettiti dai maggiori club europei.

In primis quel Milinkovic-Savic che resta nel mirino del ManchesterUnited e soprattutto del Paris Saint-Germain, che starebbe pensando anche ad un clamoroso affare da 100 milioni di euro includendo pure Marusic. Secondo 'La Gazzetta dello Sport' però col passare delle settimane in casa biancoceleste aumenta l'ottimismo circa la permanenza del centrocampista serbo in un'estate in cui sarà difficile per la stragrande maggioranza dei club mettere a segno colpi così onerosi, visto che il presidente Lotito come noto non ha alcuna intenzione di svendere i suoi giocatori, soprattutto Milinkovic-Savic. Lo stesso giocatore, tra l'altro, non ha fin qui dato segnali che potessero far pensare ad un possibile addio.