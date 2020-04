CALCIOMERCATO INTER LAUTARO MARTINEZ BARCELLONA / Nei giorni delle dirette social e dei contatti a distanza, anche sull'asse Barcellona-Milano, sponda interista, i telefoni sono roventi e le linee intasate. Sul tavolo, ormai se ne parla ogni giorni, il futuro di Lautaro Martinez che continua a mandare segnali nerazzurri, ma sente il pressing forte del richiamo di Lionel Messi in blaugrana. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

La situazione. Secondo 'La Gazzetta dello Sport' c'è chi sussurra che prima di questo stop forzato l'attaccante argentino tramite i propri agenti avesse già trovato un accordo con il Barcellona sulla base di un contratto estremamente ricco, da 10 milioni di euro a stagione.

Il blocco e la crisi economica che investe anche il mondo del calcio rimescola le carte, non la volontà del club blaugrana di accaparrarsi il numero 10 dell'. Ricorrere alla clausola da 111 milioni di euro, come fu un anno fa per Griezmann, appare ipotesi impraticabile. Così si ragiona alla possibilità di imbastire un maxi-scambio, con una (pesante) o più pedine da proporre ai nerazzurri, che però non intendono scendere sotto quella soglia dei 111 milioni come cifra complessiva dell'affare che sarebbe la cessione più remunerativa nella storia del club. E dunque via alle ipotesi. La suggestione Antoineè resa complicata soprattutta dai 17 milioni di euro d'ingaggio che sono ben distanti dal tetto salariale nerazzurro. Piace molto il profilo del centrocampista, che però per ora la dirigenza catalana reputa incedibile. Considerando cheviene trattato come un discorso a parte, la 'Rosea' segnala dunque alcuni potenziali affari come Nelson Semed e Junior Firpo, ma attenzione anche ai talentuosissimi Carlese Marcattualmente in prestito rispettivamente al Betis e al Getafe

