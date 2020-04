CALCIOMERCATO INTER CASTROVILLI CHIESA / L'Inter vuole battere la Juventus nella corsa a Tonali ma soprattutto per Gaetano Castrovilli. Sarebbe l'ex Cremonese e gioiello della Fiorentina l'obiettivio primario di Antonio Conte per rinforzare il centrocampo per la prossima stagione. Il gioiello classe '97 è la rivelazione della squadra viola: in poco tempo è diventato un punto fermo di Montella prima e Iachini poi, attirando inevitabilmente l'interesse delle big.

L'Inter sarebbe pronta ad andare fino in fondo per Castrovilli, la cui valutazione è lievitata negli ultimi mesi.

Calciomercato, bis Inter: Chiesa con Castrovilli

Un assegno dadi euro potrebbe non bastare per convincere il patron gigliato, che nei mesi scorsi ha blindato il giocatore fino al 2024. Marotta - riporta 'Tuttosport' - potrebbe allora mettere delle contropartite sul piatto per abbassare la valutazione del giocatore: insieme a, attualmente in prestito a Firenze, nella trattativa possono rientrare anche, quest'ultimo destinato a lasciare il Cagliari.

Nei discorsi tra le due società, oltre a Castrovilli, può finire anche Federico Chiesa, altro obiettivo da tempo sul taccuino della dirigenza di Viale della Liberazione. Sull'attaccante esterno la sfida è sempre con la Juventus, che negli ultimi tempi avrebbe però messo in stand by l'assalto al figlio d'arte per concentrarsi nella corsa al baby spagnolo Ferran Torres.